لفت الوزير السابق زياد بارود خلال مشاركته بمحاضرة بدعوة من رئيسة جمعية السيدات اللبنانيات في فرنسا رنده لطيف اسطفان في باريس تحت عنوان:"المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، الإنجازات والعوائق"، وذلك في صالة الاحتفالات في بلدية باريس الدائرة ال 16 إلى "الإنجازات على الصعيد التشريعي والتي تمثلت بإقرار قوانين وتعديل تلك المجحفة بحق المرأة اللبنانية، ولا سيما قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرةالعنف الأسري وإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني وتعديل المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، قانون معاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر".
وأشار إلى "موضوع اقرار قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان"، شارحا "الأسباب التي تحول دون اقراره، وبخاصة عدم وجود قرار سياسي في هذا الشأن".
كانت هذه تفاصيل خبر بارود: لا قرار سياسي بشأن اقرار قانون الزواج المدني الاختياري بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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