بارود: لا قرار سياسي بشأن اقرار قانون الزواج المدني الاختياري بلبنان

لفت الوزير السابق ​زياد بارود​ خلال مشاركته بمحاضرة بدعوة من رئيسة جمعية السيدات ال​لبنان​يات في ​فرنسا​ رنده لطيف اسطفان في ​باريس​ تحت عنوان:"المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، الإنجازات والعوائق"، وذلك في صالة الاحتفالات في ​بلدية باريس​ الدائرة ال 16 إلى "الإنجازات على الصعيد التشريعي والتي تمثلت بإقرار قوانين وتعديل تلك المجحفة بحق ​المرأة اللبنانية​، ولا سيما ​قانون حماية النساء​ وسائر أفراد الاسرةالعنف الأسري وإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني وتعديل المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، قانون معاقبة مرتكبي ​الاتجار بالبشر​".

وأشار إلى "موضوع اقرار قانون ​الزواج المدني​ الاختياري في لبنان"، شارحا "الأسباب التي تحول دون اقراره، وبخاصة عدم وجود قرار سياسي في هذا الشأن".