أبو سليمان: إجماع القوى السياسية على تنفيذ خطة الكهرباء يبشر بالخير

أكد وزير العمل كميل ابو سليمان، في حديث تلفزيوني، أنه "حصل تعديلات اساسية على ​خطة الكهرباء​ لناحية الربط بين الحلين المؤقت والدائم"، مشيرا الى ان "إجماع القوى السياسية على تنفيذ خطة الكهرباء يبشر بالخير".

وكشف ابو سليمان انه "جرى الاتفاق على عدم الخروج بمنطق الربح والخسارة في موضوع الخطة ولكن كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان مستغربا".