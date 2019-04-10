وزير خارجية اليونان نفى قيام شركات يونانية بالحفر بالمناطق البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل

أكد وزير الخارجية ​اليونان​ي ​​جورجيوس كاتروجاس​ في حديث تلفزيوني​ أنه "لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن قيام شركات يونانية بالحفر في المناطق البحرية المتنازع عليها بين ​لبنان​ واسرائيل".

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