حزب نتنياهو يضع 1200 كاميرا خفية في لجان الانتخاب العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

كشفت صحيفة "هارتس" العبرية، عن انفاق حزب الليكود الذي ينتمي له المرشح لرئاسة وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الآلاف من الشيكل لتزويد مراقبيه في لجان الانتخاب العربية، بـ1200 كاميرا خفية، لتصوير الناخبين.

وتوجه الإسرائيليون صباح اليوم الثلاثاء للجان الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية جديدة، اعتبرها البعض استفتاء على شعبية نتنياهو "بيبي"، والذي من المتوقع أن يفوز بفترة حكم خامسة، ليصبح أطول من تولى رئاسة منصب الحكومة في بلاد، رغم فضائح وقضايا الفساد التي تلاحقه.

وصادرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم العشرات من الكاميرات التي دسها حزب الليكود داخل لجان الانتخابات في المناطق العربية.

وقال نتنياهو تعليقًا على الواقعة، إنه يجب أن تكون هناك كاميرات في كل مكان لضمان عملية تصويت سليمة.

في المقابل، أكد مستشار قانوني أن مراقبي الأحزاب لا يمكنهم تصوير الناخبين الذين يصلون إلى مراكز الاقتراع ولا عملية التصويت.

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فيما أضاف المستشار القانوني أنه بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، يمكن استخدام الكاميرات لتوثيق فرز الأصوات، شريطة إبلاغ المشاركين في عملية فرز الأصوات بالتصوير.

وأعلن كل من نتنياهو، ومنافسه بيني جانتس، انتصارهما في الانتخابات العامة التي أجريت اليوم الثلاثاء، في أعقاب تضارب نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.

وفي الوقت الذي أظهر استطلاعان احتدام التنافس بين الاثنين، منح استطلاع ثالث الانتصار لجانتس.

وأصدر جانتس زعيم "أزرق وأبيض" والرجل الثاني في الحزب يائير لابيد، بيانا قالا فيه: "لقد فزنا! لقد قال الشعب الإسرائيلي كلمته! شكرا لآلاف النشطاء وملايين الناخبين. الانتخابات بها فائز واضح وخاسر واضح".

وفي الوقت ذاته قال نتنياهو: "إن كتلة اليمين بقيادة الليكود حققت نصرا واضحا. أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم.سوف أبدأ تشكيل حكومة يمين مع شركائنا الطبيعيين هذا المساء".