زها حديد تبدع حتى بعد وفاتها: افتتاح برج مائل بإيطاليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصّ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الشريط الأحمر عن برج شركة "جنرالي" مكون من 44 طابقا والذي صممته المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد.

وقد تم تدشين البرج الذي يبلغ طوله 190 متر، والذي سيكون بمثابة مقر لشركة التأمين الإيطالية جنرالي، اليوم الثلاثاء في اليوم الأول لمعرض ميلانو للأثاث السنوي الذي يحتفل بالتصميم.

ويعتبر برج جنرالي واحدا من ثلاث ناطحات سحاب تماثل سيتي لايف، وهو مشروع لإعادة تطوير أراضي معارض قديمة تضم حدائق وشقق ومكاتب ومنطقة تسوق واسعة. بينما البرجان الآخران صممها دانيال ليبسكيند وأراتا إيسوزاكي.

برج "جنرالي" (أ ب)

والمميز في برج زها أنه ينحني كلما صعد المرء، مع الطوابق العليا تواجه كاتدرائية ميلانو المركزية في وسط المدينة.

ووصف رئيس مجلس جنرالي غابريلي غالاتري البرج بأنه "عنصر حقيقي للتنمية في ميلانو"، مع تركيز على الاستدامة.