ماي تسعى للحصول على دعم برلين وباريس لإرجاء (بريكست)

قبيل قمة طارئة للاتحاد الأوروبي بشأن عملية الخروج اليوم

برلين ـ عواصم ـ وكالات:

تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على دعم برلين وباريس لإرجاء عملية الخروج من الاتحاد الاوربي مجددا، وذلك خلال زيارتها الى البلدين على قبل القمة الاوروبية المرتقبة اليوم الاربعاء.

واستقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في برلين امس لإجراء مناقشات تحضيرية قبيل القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد. وتسعى ميركل وماي إلى الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في 12 أبريل الجاري. وتعتزم ماي طلب تمديد خروج بلادها من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل، وذلك خلال القمة. واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في المقابل تمديد إرجاء الخروج لمدة 12 شهرا. ومن المنتظر اتخاذ القرار في هذا الشأن خلال انعقاد القمة في بروكسل مساء اليوم أو غدا الخميس.

من جانبه، قال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت في لوكسمبورج خلال اجتماع تحضيري للقمة الأوروبية الطارئة للبريكست إن خروج بريطانيا من الاتحاد على نحو غير منظم سيكون “أسوأ خيار بين كافة الخيارات المطروحة على الطاولة”. وفي المقابل، ذكر روت أن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تكون مرتبطة “بمعايير صارمة للغاية”، من بينها التزام الجانب البريطاني بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، وقال: “يبدو أن هذا الأمر ليس مستساغا لدى الجميع في بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضا، لكن يتعين علينا أن نظل ملتزمين بالقانون”، مشيرا في ذلك إلى أن مشكلات قانونية أو دعوى طعون قد تشل البرلمان الأوروبي الجديد حال ظلت بريطانيا عضوة في الاتحاد عقب الانتخابات دون أن تنتخب مرشحين.

ويقول ميشيل بارنييه، المفاوض الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، إن طول أي تأخير فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعتمد على الغرض من التمديد. ويضيف بارنييه إن مدة التأخير الممنوحة “يجب أن تكون متناسبة مع الهدف”. ويقول إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعلق آمالها على المحادثات بين الحكومة المحافظة وحزب العمال البريطاني المعارض الرئيسي، مع التأكيد من جديد على أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لدعم هدف حزب العمال المتمثل في الاتحاد الجمركي المشترك.

ويضيف الوزير الروماني لشؤون الاتحاد الأوروبي، جورج سيامبا، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن “الجانب البريطاني عليه أن يحدد خطة واضحة بدعم سياسي موثوق به”، لتبرير تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت صحيفة تليجراف إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تبحث فكرة تصويت أعضاء مجلس العموم على إمكانية إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري المحادثات مع حزب العمال المعارض بشأن تلك القضية.

وأضافت الصحيفة أن ماي بحثت مع بعض وزرائها امس الاول فكرة طرح اتفاقها في استفتاء عام. وقالت الصحيفة أيضا إن المسؤول عن متابعة سياسات حزب المحافظين في مجلس العموم واثق من أن الحكومة تملك الأعداد اللازمة من النواب للتغلب على أي محاولة لإجراء استفتاء ثان.