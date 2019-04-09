السودان: توجيهات للشرطة بعدم التعرض للتجمعات السلمية

الخرطوم ـ وكالات: نقلت وكالة أنباء السودان عن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم علي قوله أمس الثلاثاء إن توجيهات صدرت لقوات الشرطة “بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية”. وأضاف أن الشرطة لديها توجيهات “للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة”. من ناحيته قال اللواء أحمد الشامي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أمس الثلاثاء (9 أبريل) إن الوضع أمام وزارة الدفاع في الخرطوم هادئ تماما، بينما كان تلفزيون السودان يبث لقطات تظهر ذلك الهدوء. وقال الشامي في مداخلة مع التلفزيون “كما هو واضح للمشاهد الكريم في الصور المنشورة في الشاشة، الأحوال هادئة تماما في كل محيط أبراج قيادة القوات المسلحة ورئاسة الأركان والمنطقة المحيطة بها”. وقال شهود في وقت سابق من أمس إن قوات الأمن السودانية أطلقت النار في الهواء في محاولة لتفريق المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع. لكن مراسل رويترز قال إن المحتجين موجودون في الجانب الشرقي من مبنى الوزارة وإن اللقطات التي أذاعها التلفزيون هي للجانب الغربي الذي لا يوجد به محتجون. وقال شهود إن قوات الأمن السودانية أطلقت النار في الهواء في محاولة جديدة أمس الثلاثاء لتفريق المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع. وقال الشهود إن قوات الأمن حاولت اقتحام الاعتصام بشاحنات بيك أب. وهذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها قوات الأمن تفريق المتظاهرين اليوم.

وفي المحاولة السابقة، تدخلت قوات من البحرية السودانية صباح اليوم الثلاثاء لحماية المتظاهرين. من جهتها أعلنت “لجنة أطباء السودان المركزية” أمس الثلاثاء ارتفاع القتلى أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم إلى ستة قتلى بينهم ثلاثة من أفراد الجيش السوداني . وقالت لجنة الأطباء ، في بيان لها أمس ، إن اربعة سودانيين (ثلاثة من أفراد الجيش السوداني وكادر طبي ) توفوا صباح أمس برصاص القوة التي حاولت فض الاعتصام واشتبكت مع قوة من الجيش السوداني. وأفادت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، في وقت سابق أمس بمقتل شخصين من جراء الاعتداء على المعتصمين أمام قيادة الجيش.