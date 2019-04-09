ليبيا: معركة طرابلس تستعر وتبادل القصف الجوي

في السياسة 10 أبريل,2019 نسخة للطباعة

طرابلس ـ وكالات: أفادت الأنباء بوقوع غارة جوية نفذها طيران المجلس الرئاسي، استهدفت معسكر سوق الخميس امسيحل، الواقع جنوب منطقة قصر بن غشير والذي تسيطر عليه وحدات تابعة للمشير خليفة حفتر. يأتي ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق من أمس أن طائرة حربية تابعة لقوات حفتر هاجمت آليات تابعة لحكومة الوفاق في محيط مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير. في هذه الأثناء، أعلن موقع عملية “بركان الغضب” التي أطلقها المجلس الرئاسي ضد هجوم قوات حفتر أن الوحدات العسكرية التابعة للرئاسي أحكمت سيطرتها على المحاور وعلى كل المعسكرات الواقعة في المنطقة، حتى كوبري صلاح الدين. وكانت مواقع إخبارية محلية رصدت طلعات لطائرات، يعتقد أنها تابعة لحفتر فوق محاور القتال في ضواحي العاصمة الليبية الجنوبية. كما أفيد بنشوب اشتباكات بين قوات الطرفين في محور بن غشير – عين زارة، حيث تركز القتال ، وتبادل الجانبان السيطرة على أكثر من موقع في نطاقه، بما في ذلك المطار الدولي، المتوقف عن العمل منذ عام 2014. من جهة اخرى أفاد شهود عيان بوقوع هجوم مسلح أمس الثلاثاء على بلدة الفقهاء جنوبي ليبيا. وقال الشهود لوكالة الأبناء الألمانية (د.ب. أ) أمس إن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلي وإصابة ثلاثة آخرين في المدينة الخاضعة للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر المتحالف مع مجلس النواب الليبي . وأضاف الشهود أنه بعد منتصف الليل دخلت مجموعات مسلحة على متن 13 سيارة إلى منطقة الفقـهاء وقاموا بفصل الاتصالات والكهرباء ، وأشاروا إلى أنهم قاموا بقتل جندي في مقر الحرس البلدي وانتقلوا بعدها إلى رئيس الفرع البلدي بالمدينة أحمد ساسي وقاموا بقتله وحرق منزله ومنازل أخرى لشخصيات مطلوبة لديهم ، فضلا عن مقتل شخص مجهول الهوية . وبحسب الشهود ، فإن المجموعة المسلحة غادرت المنطقة فجرا. من جانبه ، قال محمد القبائلي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية في حنوب ليبيا لـ (د. ب. أ) إن المهاجمين ينتمون إلى تنظيم (داعش) ، مشيرا إلى انقطاع الاتصالات عن البلدة. يشار أن منطقه الفقهاء الواقعة جنوب مدينة سرت سيطرت عليها قوات حفتر في يناير الماضي بعد أن كانت تسيطر عليها جماعات يرجح أنها تابعة لتنظيمات ارهابية. على صعيد اخر ذكرت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أن المنشآت الصحية قرب العاصمة الليبية طرابلس أعلنت عن مقتل 47 وإصابة 181 خلال الأيام الماضية مع سعي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لانتزاع السيطرة على العاصمة من الحكومة المعترف بها دوليا. وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن تجدد الصراع في الدولة المنقسمة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 يهدد أيضا باستنزاف الإمدادات الطبية. وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاساريفيتش في إفادة صحفية بجنيف إن معظم القتلى من المقاتلين فيما يبدو غير أن من بينهم بعض المدنيين ومنهم طبيبان. وعدد القتلى الذي أوردته المنظمة هو أعلى من أي رقم قدمه الجانبان حتى الآن. ويهدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط ويزيد من وتيرة الهجرة إلى أوروبا ويبدد الآمال في انتخابات تنهي التنافس بين إدارتين موازيتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

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