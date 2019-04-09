عريقات عن انتخابات الكنيست: الإسرائيليون اختاروا العنصرية والاحتلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تشير الى أن الناخب الإسرائيلي صوت للمحافظة على الوضع القائم وعدم إنهاء الاحتلال.

وقال عريقات، في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "حسب الاستطلاع الأولي لنتائج الانتخابات يبدو أن الناخب الإسرائيلي قد صوت للمحافظة على الوضع القائم، لقد صوت على عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، صوت الناخب الإسرائيلي للتفرقة العنصرية والأبرثايد".

وأضاف عريقات: "من الاستطلاع الأولي هناك فقط حوالي ١٨ نائبا في الكنيست المشكل من 120 مقعدا يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود ١٩٦٧، وهذا يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

الكنيست الجديد يميل نحو اليمين

وأظهرت نتائج عينات محطات التلفزة الإسرائيلية ميلا واضحا نحو اليمين الإسرائيلي رغم تفوق حزب "أزرق أبيض" برئاسة الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس.

فاستنادا إلى نتائج محطة البث الإسرائيلية فيحصل اليمين على 64 مقعدا مقابل 50 مقعدا لأحزاب الوسط واليسار، إضافة إلى 6 مقاعد للنواب العرب.

أما نتائج القناة الإسرائيلية 20 فأشارت إلى حصول اليمين على 60 مقعدًا واليسار والوسط على 46 مقعدًا والأحزاب العربية على 12 مقعدًا.

بدورها أشارت القناة الإسرائيلية 13 إلى حصول اليمين على 66 مقعدًا مقابل حصول الوسط واليسار على 47 مقعدًا والنواب العرب على 7 مقاعد.

وكانت محطة البث والقناة 20 أشارتا إلى فوز بينتي جانتس بحصوله على 37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لنتنياهو بحسب قناة كان و33 بحسب القناة 20.

أما القناة 13 الإسرائيلية فأشارت إلى تساوي نتنياهو وغانتس بحصولهما على 36 مقعدا.

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جانتس ونتنياهو يعلنان الفوز

وأعلن الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس الفوز في الانتخابات الإسرائيلية العامة، فيما أعلن رئيس الوزراء وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو فوز اليمين.

وطلب جانتس من الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، فيما أعلن نتنياهو أنه شرع بالفعل في الاتصال بقادة أحزاب اليمين لبدء تشكيل حكومة.

وقال جانتس في تغريدة على "تويتر":" لقد فزنا! لقد تكلم شعب إسرائيل! شكرا لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب، في هذه الانتخابات، هناك فائز واضح وخاسر واضح".

وأضاف جانتس: "الرئيس يرى الصورة وينبغي أن يطلب من الفائز تشكيل الحكومة! لا يوجد خيار آخر!".

وبالمقابل، فقد قال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "حققت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود فوزا واضحا، أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين الليلة".

تفوق جانتس

وتظهر النتائج غير الرسمية التي أعلنتها محطات التلفزة الإسرائيلية، مساء اليوم، تفوق جانتس على نتنياهو أو تعادله معه، ولكنها تشير إلى تقديم كتلة اليمين.

وينبغي على الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين أن يبدأ في الأيام المقبلة المشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة.

ولا يوجد في القانون الإسرائيلي ما ينص على أن الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة، وإنما من يتمكن من الحصول على ثقة أكثر من 61 عضوًا في الكنيست المشكل من 120 مقعدا.