الان تتابع مشاكل تقنية تعطل مطار اسطنبول الجديد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات تعرضت الأنظمة الأوتوماتيكية لإيقاف الطائرات بمطار اسطنبول الجديد إلى خلل اضطر إدارة المطار إلى اللجوء إلى تنفيذه بشكل يدوي. ووفقاً لموقع Airporthaber فإن إدارة مطار اسطنبول أرسلت إخطارا إلى جميع شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية تبلغهم بمشكلة أنظمة الإيقاف الأوتوماتيكية في المطار. وحذرت شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية من تعطل أنظمة إيقاف الطائرات الأوتوماتيكية.

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