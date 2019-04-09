الان تتابع الكويت تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن القنصلية المصرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي المهندس محمد بوشهري، الثلاثاء، أن الوزارة لا يمكن أن تقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية في منطقة السلام إلا بناء على كتاب من بلدية الكويت يفيد بوجود مخالفة استغلال مبنى سكن خاص في غير النشاط المسموح به.
تصريحات بوشهري جاءت ردا على مطالبات بعض النواب بقطع التيار بزعم مخالفتها للقانون واستغلال المكان كقنصلية في حين أنه مصنف كسكن خاص.
وقدم النائبان عبدالله الكندري وعبدالوهاب البابطين اليوم الثلاثاء، اقتراحا برغبة بقطع الكهرباء عن مقر القنصلية المصرية الجديد في منطقة السلام.
وبرر النائبان الاقتراح بأن القنصلية استأجرت عقارا مخصصا للسكن الخاص في منطقة السلام مما ترتب عليه ضرر بالغ على قاطني المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن القنصلية المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.