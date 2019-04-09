الكويت تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي المهندس محمد بوشهري، الثلاثاء، أن الوزارة لا يمكن أن تقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية في منطقة السلام إلا بناء على كتاب من بلدية الكويت يفيد بوجود مخالفة استغلال مبنى سكن خاص في غير النشاط المسموح به.

Advertisements

تصريحات بوشهري جاءت ردا على مطالبات بعض النواب بقطع التيار بزعم مخالفتها للقانون واستغلال المكان كقنصلية في حين أنه مصنف كسكن خاص.

وقدم النائبان عبدالله الكندري وعبدالوهاب البابطين اليوم الثلاثاء، اقتراحا برغبة بقطع الكهرباء عن مقر القنصلية المصرية الجديد في منطقة السلام.

وبرر النائبان الاقتراح بأن القنصلية استأجرت عقارا مخصصا للسكن الخاص في منطقة السلام مما ترتب عليه ضرر بالغ على قاطني المنطقة.