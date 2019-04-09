الانتخابات الإسرائيلية.. نتانياهو ومنافسه يعلنان فوزهما في وقت واحد !

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومنافسه الرئيسي، بيني غانتس، فوزهما بالانتخابات، الثلاثاء، في حين تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة بين لوائحهم الانتخابية.

وأظهرت استطلاعات الرأي الصادرة عن 3 محطات تلفزيونية إسرائيلية أن نتانياهو في موقع أفضل لتشكيل تحالف حكومي بمساعدة الأحزاب اليمينية الصغيرة، ومن غير المتوقع أن تصدر النتائج النهائية قبل الأربعاء.

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وذكر حزب الأزرق والأبيض، الذي يتزعمه غانتس في بيان: “فزنا! الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها!”، ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

لكن استطلاعين لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتانياهو على غالبية المقاعد.

وأظهر الاستطلاع الثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط، التي سيتعين على غانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية.