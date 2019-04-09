أفات وكالة أنباء "rt"، فى نبأ عاجل لها من قليل، نقلًا عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، قوله إن الولايات المتحدة تسعى إلى أن يشكل الأوروبيون الجزء الأكبر في القوات الغربية التي ستبقى في سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بيان هام للخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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