شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني رئيسا للبرلمان اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) أعلن وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري اكتمال الترتيبات النهاية لعقد جلسة البرلمان. أعلن وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري اكتمال الترتيبات النهاية لعقد جلسة البرلمان. وقال الحميري على صفحته بالفيسبوك «توافقت الكتل البرلمانية على أن تتشكل هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني رئيسا، ومحمد الشدادي نائبا ومحسن باصرة نائبا ثانيا، وعبدالعزيز جباري نائبا ثالثا وستتم إجراءات الانتخاب وفقا للدستور واللائحة».".



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