شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: هجوم «الشيخ زويد» عمل إرهابي جبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم (الثلاثاء) دورية تأمين تابعة لقوات الشرطة المصرية في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن المصرية والمدنيين الأبرياء بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وأكد السلمي على تضامن البرلمان العربي التام مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها على الإرهاب، ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، واستنكاره لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة والمخططات الخبيثة لهذه العصابات، التي تستهدف ضرب وزعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية مصر العربية وإشاعة الفوضى فيها، معبراً عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وللشعب المصري الشقيق، ولذوي الشهداء الذين قضوا في هذا العمل الإرهابي الجبان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.