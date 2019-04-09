"أوبر" تطرح دراجاتها الكهربائية في مدريد

أطلقت شركة "أوبر" العملاقة لخدمات سيارات الأجرة الخاصة الثلاثاء في مدريد أول خدمة لتأجير الدراجات الكهربائية في أوروبا من خلال شركة "جمب" التابعة لها.
وقالت الشركة إنها وزعت 566 دراجة كهربائية في العاصمة الإسبانية حيث المنافسة قوية في مجال تشارك الدراجات الكهربائية.
ويتسنى للمستخدمين تحديد موقع الدراجة الكهربائية عبر تطبيق أو خريطة، ثم ركوبها بدفع يورو واحد مقابل تشغيلها بالإضافة إلى 0,12 يورو في الدقيقة، وفق ما أوضحت الشركة في بيان.
ولفتت المجموعة الأميركية إلى أن "+أوبر+ اختارت مدريد لإطلاق خدمتها +جمب باي أوبر+ في أوروبا للمرة الأولى. وقد أصبح اليوم للمستخدمين في هذه العاصمة وسيلة جديدة للتنقل".
وقد منحت بلدية مدريد تراخيص لـ 22 شركة لتسيير دراجات كهربائية في إطار الجهود التي تبذلها لتشجيع استخدام المزيد من وسائل النقل الصديقة للبيئة وبالتالي خفض تلوث الهواء.
وهي ستسمح بتوزيع ما يصل إلى 10 آلاف دراجة كهربائية في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 3,2 ملايين نسمة.
وتوفر "أوبر" حاليا دراجات كهربائية مشتركة في مدن عدة في الولايات المتحدة.
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