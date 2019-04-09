شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء : قمة "السيسى – ترامب" تكشف عن تفاهمات كثيرة بين القاهرة وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للولايات المتحدة الأمريكية، ولقاءه بالرئيس دونالد ترامب، تمثل أهمية كبرى، خاصة أن هذه القمة التى أجريت كشفت عن تفاهمات سياسية كثيرة تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يأتى اللقاء فى وقت تترأس فيه مصر الاتحاد الافريقي ما يعطى الرئيس السيسى أرضيه صلبة عند التعامل مع الادارة الأمريكية والمجتمع الدولي بشكل خاص.

فى هذا السياق، قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن تأتي بعد زيارة لعدد من الدول الأفريقية في وقت تترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي ما يعطيه أرضيه صلبة عند التعامل مع الادارة الأمريكية والمجتمع الدولي بشكل خاص.

وأضاف الباحث السياسى، أنه على المستوى الإقليمي العربي، فالزيارة تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي ، اعتراف بلاده بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السورية وبخاصة بعد اعلان الدول العربية موقفا مغايرا للرؤية الأمريكية في هذا الصدد ، و عبرت عنه القمة العربية الأخيرة، وبالتالى أوصل الرئيس السيسى وجهة نظر العرب بشأن هذه القضية.

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وفى نفس السياق أكد محمد حامد، الباحث فى شؤون العلاقات الدولية، أن أهمية اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن، مشيرا إلى أن الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الأمريكية تؤكد متانة العلاقة بين مصر وأمريكا ، مضيفا أن هناك علاقات قوية تربط بين القاهرة وواشنطن، والقمة التى جمعت بين السيسى وترامب، أكدت على وجود تفاهمات سياسية كثيرة بين القاهرة وواشنطن، ويمكن استثمار تلك التفاهمات فى حل قضايا المنطقة.

ولفت الباحث فى شؤون العلاقات الدولية، إلى أن قوة العلاقات المصرية الأمريكية يمكن استثمارها أيضا فى زيادة الاستثمار الاقتصادى الأمريكى بمصر، لافتا إلى أن ترامب أكد على متانة العلاقات وعلى إعجابه بجهود الرئيس السيسى.