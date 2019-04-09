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البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابى بالشيخ زويد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم من أبطال الشرطة وبعض المواطنين الأبرياء، الذى وقع بالشيخ زويد، وارتكبته عصبة ضالة مفلسة، لا دين لها ولا وطن، لترسم لوحة حزينة مخضبة بالدماء.

 

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وأكد المجلس، فى بيان له، أن مثل هذه الأعمال الطائشة البائسة لن تمر مرور الكرام، ولن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، الذين أقسموا على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من جذوره وتطهير أرض مصر الطيبة من براثنه.

 

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب يشاطر أسر الضحايا الأحزان، ويدعو المولى عز وجل أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم صبر المؤمنين ويعجل بشفاء المصابين.

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