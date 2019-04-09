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على عبد العال يهنئ النائبة جهاد عامر لتوليها منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، على توليها منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق، وذلك خلال فعاليات استماع اللجنة الدستورية والتشريعية على التعديلات المقترحة بالدستور التى عُقدت بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

 

وقالت النائبة جهاد عامر، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن رئيس البرلمان أكد ثقته فى كفاءتها وقدرتها على إدارة وأداء المهام المطلوبة منها على أكمل وجه.

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وأضافت جهاد أن رئيس المجلس أشار إلى أن تولى النائبة جهاد عامر لذلك المنصب يؤكد حرص الدولة بمختلف مؤسساتها على تمكين المرأة، والاعتراف بقدرتها وريادتها فى إدارة مختلف الملفات وأداء المهام الرسمية بمستوى احترافى لافت.

 

وأشارت جهاد إلى حديث رئيس النواب إلى أن استضافة مصر للبطولة الأفريقية لكرة القدم فى الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو 2019 يعد حدثاً قومياً تتضافر فيه كل جهود مؤسسات الدولة للخروج بها فى أبهى صورة لاسيما، وأن تلك الاستضافة تأتى بالتزامن مع رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقى 2019.

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