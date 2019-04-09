محلل أمريكي: قطر طفل صغير يمتلك أموالا.. والدوحة تدفع رشاوى لأعضاء الكونجرس

صدى البلد - عبد الخالق صلاح

أكد ماثيو بروديسكي، كبير الباحثين في مجموعة دراسات الأمن القومي، أن قطر تدفع أموالا لأعضاء الكونجرس في شكل مشروعات خدمية بدوائرهم الانتخابية.

وأضاف "بروديسكي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن تمويل قطر لأعضاء الكونجرس يدعم مصالحها بعكس الدول العربية الأخرى التي لا تقوم بنفس الدور.

وأوضح أن قطر دولة صغيرة ولا وجه للمقارنة بين تاريخها والتاريخ المصري .

وتابع "بروديسكي": "قطر طفل صغير لديه...