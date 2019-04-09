صدى البلد - عبد الخالق صلاح
أكد ماثيو بروديسكي، كبير الباحثين في مجموعة دراسات الأمن القومي، أن قطر تدفع أموالا لأعضاء الكونجرس في شكل مشروعات خدمية بدوائرهم الانتخابية.
وأضاف "بروديسكي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن تمويل قطر لأعضاء الكونجرس يدعم مصالحها بعكس الدول العربية الأخرى التي لا تقوم بنفس الدور.
وأوضح أن قطر دولة صغيرة ولا وجه للمقارنة بين تاريخها والتاريخ المصري .
وتابع "بروديسكي": "قطر طفل صغير لديه...
كانت هذه تفاصيل خبر محلل أمريكي: قطر طفل صغير يمتلك أموالا.. والدوحة تدفع رشاوى لأعضاء الكونجرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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