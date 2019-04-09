سي ان ان :غانتس ونتنياهو، كلاهما يعلن فوزه في الانتخابات الإسرائيلية

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية CNN أن المرشحين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو أعلن كل منهما فوزه في الانتخابات الإسرائيلية بعد ما أوضح مسح اقتراع الناخبين تقاربهما من بعضهما البعض في السباق الانتخابي .

"لقد فزنا! الجمهور الإسرائيلي كان له رأي!" هكذا قال زعيم الأزرق والأبيض غانس. "شكرًا لآلاف الناشطين وأكثر من مليون ناخب. هذه الانتخابات لها فائز واضح وخاسر واضح. وعد نتنياهو بـ 40 مقعدًا وخسر. يمكن للرئيس أن يرى الصورة ويجب أن يدعو الفائز إلى تشكيل الحكومة المقبلة. ليس هناك خيار اخر!"

أما نتنياهو فقد قال "لقد فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بشكل واضح. أشكر مواطني إسرائيل على الثقة. سأبدأ بتشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين في أقرب وقت الليلة. "