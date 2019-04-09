قبل أيام من الإستفتاء على تعديل الدستور..تعرف على المواد المقترح تعديلها

اعداد- محمد بشاري

يبدأ المصريون خلال أيام التصويت على تعديل بعض مواد دستور 2014 بعد أن صوت البرلمان بالموافقة على مبدأ تعديله في الرابع عشر من فبراير الماضي، بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا.وكان المقترح، الذي يصوت البرلمان المصري على نصوصه في السادس عشر من أبريل ينص على تعديل 12 مادة في الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة.

ويعرض الموجز النصوص المقترح تعديلها:

1- المادة 102 من الدستور الحالي

وهي مادة تنظم تشكيل مجلس النواب ونصها: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى...