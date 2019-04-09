عريقات: الناخب الإسرائيلي صوّت لبقاء الاحتلال وضد حل الدولتين

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ أن "الناخب الإسرائيلي صوّت في الانتخابات التي جرت اليوم، للمحافظة على الوضع القائم، وعدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضد خيار حل الدولتين"، مشيراً إلى أن "صوت الناخب الإسرائيلي للتفرقة العنصرية، من الاستطلاع الأولي، هناك فقط حوالي 18 مقعدا من الـ 120، يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967".

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