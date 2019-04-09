رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيضمن اطمئنان الشعب على حاضره ومستقبله

أكد قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن "الجيش سيبقى منسجما مع حق الشعب الشرعي"، مشيراً إلى أن "الجيش سيضمن اطمئنان الشعب على حاضره ومستقبله".
يذكر أن البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح كلف برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.
وكان المجلس الدستوري قد صدّق على استقالة بوتفليقة، التي تقدم بها الأسبوع الماضي تحت ضغط المظاهرات الرافضة لتولية عهدة رئاسية خامسة.
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