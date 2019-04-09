بوتين: مستعدون لمزيد من التعاون مع "أوبك"

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​روسيا​ مستعدة لمزيد من التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بشأن الإجراءات في سوق ​النفط​"، مشيراً إلى "اننا اتفقنا مع "أوبك" أنه إذا تطلب الأمر جهودا مشتركة، فسنجتمع ونناقش في النصف الثاني من العام الحالي، وعلى أي حال نحن على استعداد لمزيد من التعاون مع "أوبك" في تطوير حلول مشتركة".

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