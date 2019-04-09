أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من "طراز سو-35"، مشيراً إلى "اننا أكدنا بوضوح أن مثل هذه الصفقات تتسبب في تطبيق عقوبات ضد سلطات أي دولة بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات".
ولفت إلى "اننا تلقينا تأكيدات من قبلهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وآمل جدا في أن يقرروا عدم المضي قدما في إتمام هذه الصفقات".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: شراء مصر مقاتلات "سو-35" الروسية قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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