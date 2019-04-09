روحاني: لولا تضحيات الحرس الثوري لكان بلدان بالمنطقة تحت سيطرة داعش

اكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ انه "لولا تضحيات وجهود ​الحرس الثوري​ في ​محاربة الارهاب​ لكان اثنان من بلدان المنطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي"، معتبراً أن "​الاتفاق النووي​ مهم للغاية".

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، شدد روحاني على "ضرورة ان ينفذ الطرفين جميع تعهداتهم في الاتفاق النووي، كي تتمكن ايران من الحصول على مصالحها الاقتصادية المشروعة في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "​إيران​ بالرغم من تنفيذ تعهداتها لم تر لحد الآن اجراء عملي مهم من قبل الطرف الآخر".

ولفت الى ان "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ ايدت لحد الآن وبشكل صريح 14 مرة التزام ايران بالاتفاق النووي"، مطالبا بـ"الاسراع في تفعيل الآلية المالية الاوروبية في اطار تعهدات الاوروبيين في الاتفاق النووي".