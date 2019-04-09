روحاني: لولا تضحيات الحرس الثوري لكان بلدان بالمنطقة تحت سيطرة داعش

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه "لولا تضحيات وجهود الحرس الثوري في محاربة الارهاب لكان اثنان من بلدان المنطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي"، معتبراً أن "الاتفاق النووي مهم للغاية".
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد روحاني على "ضرورة ان ينفذ الطرفين جميع تعهداتهم في الاتفاق النووي، كي تتمكن ايران من الحصول على مصالحها الاقتصادية المشروعة في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "إيران بالرغم من تنفيذ تعهداتها لم تر لحد الآن اجراء عملي مهم من قبل الطرف الآخر".
ولفت الى ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايدت لحد الآن وبشكل صريح 14 مرة التزام ايران بالاتفاق النووي"، مطالبا بـ"الاسراع في تفعيل الآلية المالية الاوروبية في اطار تعهدات الاوروبيين في الاتفاق النووي".
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