استغرب السفير اللبناني في واشنطن غابريال عيسى "التركيز على موضوع العقوبات الاميركية على حزب الله بالموازاة مع زيارة وفود لبنانية عدة واشنطن، حيث يترأس النائب ابراهيم كنعان وفدا كما يرتأس وزير الاقتصاد منصور بطيش وفدا وكذلك الوفد النيابي يترأسه النائب ياسين جابر."
وأوضح عيسى ان "هناك اجتماعات دورية للبنك الدولي تجري اليوم في العاصمة الاميركية، تشارك بها الوفود اللبنانية ولا علاقة لهذه الزيارات بموضوع العقوبات الاميركية على حزب الله"، نافياً المعلومات المتداولة "عن فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري لقربه من حزب الله"، ولفت الى ان "الوفود اللبنانية طلبت لقاءات مع مسؤولين أميركيين، لاثارة مواضيع عدة اقتصادية وتجارية ومن ضمنها يمكن أن تطرح مسألة العقوبات."
كانت هذه تفاصيل خبر غابريال عيسى: لا علاقة لزيارة الوفود اللبنانية واشنطن بمسألة العقوبات الاميركية على حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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