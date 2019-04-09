قوى الأمن: تدابير سير في منطقة صور بسبب أعمال الصيانة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ شعبة العلاقات العامة أن " احدى الشركات المتعهدة ستقوم في منطقة صور بأعمال صيانة خط ​الصرف الصحي​ من مقابل افران ​لبنان​ / الخط المؤدي نحو صور، وذلك بتاريخي ١٠ و١١/٤/٢٠١٩، مع العلم ان الطريق ستبقى سالكة امام ​حركة المرور​"، داعية "المواطنين الكرام الى أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

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