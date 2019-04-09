أبو فاعور أرجأ اجتماعه مع رؤساء وأعضاء لجان التراخيص الصناعية

أرجأ وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعه مع رؤساء ومقرري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية في كل لبنان، الذي كان مقررا قبل ظهر الغد، إلى موعد يحدد لاحقا.
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