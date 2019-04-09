أبو فاعور أرجأ اجتماعه مع رؤساء وأعضاء لجان التراخيص الصناعية

أرجأ وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ اجتماعه مع رؤساء ومقرري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية في كل ​لبنان​، الذي كان مقررا قبل ظهر الغد، إلى موعد يحدد لاحقا.

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