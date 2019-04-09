ميقاتي استقبل لائحة القرار النقابي المستقل الفائزة بانتخابات نقابة المهندسين بالشمال

استقبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، أعضاء لائحة "القرار النقابي المستقل" الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين في الشمال التي جرت يوم الأحد الفائت.
ولفت المتحدث باسم الوفد علي هرموش إلى "اننا قمنا بزيارة ميقاتي كائتلاف لائحة القرار النقابي المستقل، وشرحنا لدولته ملابسات العملية الانتخابية وما رافقها من لغط، وكيفية معالجة الموضوع، كما ان هذه الزيارة تهدف إلى تعرف بقية الزملاء في التحالف على دولته الذي قدم لنا التهاني بالفوز وحضنا على تطوير العمل النقابي، ونحن نأمل أن نستطيع تقديم كل ما فيه الخير للمهندسين من خلال النقابة التي تشكل بيت المهندس".
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