غبريال المر: يجب على ميشال أن ينزل من عليائه

أكد النائب السابق المهندس ​غبريال المر​ "أنني وصلت إلى المبنى الذي المتواجد فيه مكتبي وكان هناك مسلحون أوضحوا أنهم من جهة ابني ميشال"، مشيراً إلى أن "ميشال يقول أنني لا أخاف لا من ​القضاء​ لأنني أستطيع أن أطال كافة ​القضاة​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "ما يحصل يهدف إلى استفزازي من أجل أن أفقد أعصابي لأن كرامتي عزيزة علي"، مشدداً على "أننا تقدمنا بدعوى ضد مجهول لمحاولة القتل".

وأوضح المر أنه "يجب على ميشال أن ينزل من عليائه"، مؤكداً أنه "لم تستطع كل الوساطات من تخفيف الشرخ العائلي الحاصل"، مشدداً على أن "لبنان كله يعرف مصداقيتي ويعرف أخلاق ميشال المر".