صابر: لم نر أي مساندة من وزراء حزب "القوات اللبنانية" ونوابه للعهد

علق نائب رئيس ​"​التيار الوطني الحر​"​ ​رومل صابر على الحديث عن إمكانية فرض ​الادارة الاميركية​ ​عقوبات​ على من يدعم "​حزب الله​"، قائلا: "نحن شركاء مع "حزب الله" في الداخل اللبناني ولا علاقة لنا بموضوع محاصرة ​أميركا​ له و لا أظن أن أميركا أو غيرها يريدون زعزعة الاستقرار في لبنان".

وفي حديث تلفزيوني، لفت صابر إلى أن "خطة الكهرباء هي ربح للجميع وعلاقتنا مع "​القوات اللبنانية​" استراتيجية منذ اتفاق "إعلان النوايا" ويحدث خلافات والتفاهم جرى أن كتلة "القوات اللبنانية" وكتلة "التيار الوطني الحر" في ​مجلس النواب​ مساندة للعهد ولكن لم نرى هذه المساندة ووزراء القوات هم من هاجموا موضوع الكهرباء وبرأيي عندما يهتم كل وزير بوزارته ستكون الانجازات أكبر".

وأوضح أن "مهاجمة خطة الكهرباء بدأت عندما أتت الطاقة من البواخر ونريد الكهرباء في لبنان ولا يهم من أين نأتي بها من الجو من البحر أو من الهواء وهناك حمل ​النازحين السوريين​، الأمر الذي لا يفكر به المسؤولين"، مشيراً إلى أنه "لا هواجس عندنا وما نريده هو أن تسير هذه الخطة وجميع القوى ال​سياسة​ اتفقت عليها"، لافتاً إلى أن "ملفات عديدة يمكن معالجتها لضبط الهدر أبرزها الإنتاجية، عدد الموظفين، فوائد ​الدين العام​".

وعن ملف النازحين السوريين، أشار صابر إلى أنه "لا معلومات لدي أن كان هناك مكونات لا تريد عودتهم إلى بلادهم ولكن نحن كلبنانيين نعلم أنه على النازحين السوريين العودة إلى بلادهم"، لافتاً إلى أنه "من أجل عودة النازحين السوريين علينا فتح قنوات الاتصال مع سوريا".