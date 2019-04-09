الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ب​درجات الحرارة​".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكوّن ضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية أحياناًً، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.