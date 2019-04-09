المرعبي: تشغيل مطار القليعات يشكل رافعة اقتصادية وانمائية وسياحية للشمال وعكار

اشار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "‏تشغيل مطار الرئيس ​رينه معوض​ في ​القليعات​ يشكل رافعة اقتصادية وانمائية وسياحية للشمال وعكار ويفتح الاف فرص العمل لابنائنا ‏من خلال ​مؤتمر سيدر​"، لافتا الى ان "املنا كبير بعناية رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والحكومة لتشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني واطلاق صفارة تحليق الطيران من القليعات".

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