أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري الى انه " استعرضت مع الحريري خطة الكهرباء التي أقرت وهي خطة واسعة وفيها كامل عناصر النجاح"، معتبرا ان "العبرة تبقى في التنفيذ وأتمنى على الجميع في مجلس الوزراء المساعدة في تطبيقها".
وأكد جعجع أننا "امام تحد كبير وإما ان نتوافق على إنجاز موازنة جدية واما المشكلة ستكبر والخيار اليوم ليس بين التقشف والبحبوحة بل المطروح تقشف بشكل مدروس ومحدد لتفادي تقشف أكبر"، لافتا الى اننا "تداولنا في ملف قانون الموازنة مطولاً مع الحريري ونتمنى ان يطرح قريبا ليتم مناقشته بين الكتل ويصار الى إقراره".
وراى جعجع انه "بغض النظر عن تقييمنا لسياسات حاكم مصرف لبنان السابقة من الخطأ في الوقت الحالي ان يهتز الوضع المالي وشئنا ام ابينا حاكم مصرف لبنان يشكل جزءا من الاستقرار المالي".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع التقى الحريري: أتمنى على الجميع في الحكومة المساعدة على تطبيق خطة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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