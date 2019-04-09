ا ف ب: نتانياهو وغانتس يعلنان فوزهما بالانتخابات التشريعية في اسرائيل

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "رئيس الوزراء ال​اسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ وزعيم حزب "أزرق ابيض" بيني غانتس أعلنا فوزهما ب​الانتخابات التشريعية​ في اسرائيل".

وكان نتانياهو قد أعلن في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الكتلة الصحيحة في حزب "الليكود" قد فازت بشكل واضح".

من جهته أعلن تحالف "أبيض ازرق" بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس قد أعلن فوزه في الإنتخابات ضد الليكود.