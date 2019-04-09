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ا ف ب: نتانياهو وغانتس يعلنان فوزهما بالانتخابات التشريعية في اسرائيل

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افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "رئيس الوزراء ال​اسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ وزعيم حزب "أزرق ابيض" بيني غانتس أعلنا فوزهما ب​الانتخابات التشريعية​ في اسرائيل".

وكان نتانياهو قد أعلن في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الكتلة الصحيحة في حزب "الليكود" قد فازت بشكل واضح".

من جهته أعلن تحالف "أبيض ازرق" بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس قد أعلن فوزه في الإنتخابات ضد الليكود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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