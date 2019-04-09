نتانياهو: حزب "الليكود" فاز بوضوح وأشكر مواطني إسرائيل على الثقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الكتلة الصحيحة في حزب "الليكود" فازت بشكل واضح، وأشكر مواطني إسرائيل على الثقة"، مشيراً إلى "أنني سأبدأ بتجميع حكومة مناسبة مع شركائنا الطبيعيين الليلة".
وأعلن حزب "الليكود" أن نتانياهو بدأ مشاوراته مع القوى الحليفة له من أجل تشكيل تحالف حكومي".
وكان تحالف "أبيض ازرق" بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس قد أعلن فوزه في الإنتخابات ضد الليكود، مؤكداً أن "الشعب قال كلمته فنتانياهو وعد بـ40 مقعداً وخسر بشكل كبير".
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