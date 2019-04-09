نتانياهو: حزب "الليكود" فاز بوضوح وأشكر مواطني إسرائيل على الثقة

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الكتلة الصحيحة في حزب "الليكود" فازت بشكل واضح، وأشكر مواطني إسرائيل على الثقة"، مشيراً إلى "أنني سأبدأ بتجميع ​حكومة​ مناسبة مع شركائنا الطبيعيين الليلة".

وأعلن حزب "الليكود" أن نتانياهو بدأ مشاوراته مع القوى الحليفة له من أجل تشكيل تحالف حكومي".

وكان تحالف "أبيض ازرق" بقيادة رئيس الأركان السابق ​بيني غانتس​ قد أعلن فوزه في الإنتخابات ضد الليكود، مؤكداً أن "الشعب قال كلمته فنتانياهو وعد بـ40 مقعداً وخسر بشكل كبير".