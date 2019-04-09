بومبيو: نسعى لأن يشكل الأوروبيون الجزء الأكبر من القوات الغربية التي ستبقى بسوريا

كشف وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ تسعى لأن يشكل الأوروبيون الجزء الأكبر من القوات الغربية التي ستبقى في ​سوريا​".

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