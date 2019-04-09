"رويترز": تلفزيون "كان" الإسرائيلي العام يتوقع أن نتانياهو بطريقه للفوز بالانتخابات

أفادت وكالة"​رويترز​" للأنباء بان "تلفزيون "كان" الإسرائيلي العام يتوقع أن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في طريقه للفوز ب​الانتخابات التشريعية​".

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "الكنيست" عند العاشرة بالتوقيت المحلي للقدس وبيروت.

ووصلت نسبة التصويت للانتخابات حتى الساعة الثامنة الى 61 بالمئة، حيث دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى المشاركة الكثيفة، داعياً إلى "منع تشكيل حكومة يسارية".

ونشرت وسائل إعلام رسمية عينات لنتائج الانتخابات الكنيست الـ21 أظهرت تقدم تحالف "ازرق ابيض" الذي يقوده رئيس الأركان السابق بيني غانتس بحصوله على 33 مقعدا بينما حصل حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتايناهو على 27 مقعدا.