بلومبرغ: ارتفاع السندات الدولية للبنان لليوم الثامن على التوالي 

افادت وكالة "بلومبرغ" عن ارتفاع السندات الدولية ل​لبنان​ لليوم الثامن على التوالي حتى اليوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة إيجابية منذ 24 كانون الأول الماضي، وانخفضت الفائدة بمقدار 7 نقاط أساسية لتصل إلى 9.71 بالمئة بمقدار 84 نقطة أساسية منذ ذلك الحين.

واشارت بلومبرغ الى أن "الفائدة على السندات الدولية اللبنانية المستحقة في أيار 2029 تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ شباط بعد أن وافقت الحكومة على قانون إصلاح ​قطاع الكهرباء​".