وزير الخارجية الكويتي ونظيره المغربي يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت (د ب أ) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اليوم الثلاثاء بالكويت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية ناصر بوريطة، الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعرضا آخر التطورات والمستجدات. وتأتي زيارة وزير الخارجية المغربي إلى الكويت، ليترأس وفد بلاده المشارك بأعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الكويتية المغربية.

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