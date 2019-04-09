التحالف العربي يشن 5 غارات على مواقع الحوثيين في "حجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ) نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الـ 12 الساعة الماضية، 5 غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية، تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مزارع الجر التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة. وأكد مصدر عسكري - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - تدمير عربيتين عسكريتين تابعتين لمليشيات الحوثي، وسقوط قتلى وجرحى حوثيين نتيجة الغارات. وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت أجزاء واسعة الأسبوع قبل الماضي في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس محافظة حجة شمال غرب اليمن.

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