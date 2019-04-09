اعتقال عنصر من داعش بمحافظة نينوى شمال العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال عنصر بارز بتنظيم "داعش" الإرهابي، قاتل في سوريا وينتحل صفة ضابط استخبارات بمحافظة نينوى شمالي العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة فينينوى، والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائه لعصابات داعش"، مشيرا إلى أن "الإرهابي قاتل في سوريا عام 2015 مع التنظيم، فضلا عن انتحاله لصفة ضابط استخبارات؛
كان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن، أمس /الإثنين/ اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان مسؤولا عما يسمى ب"مذاخر أدوية التنظيم" بالمحافظة ذاتها.
وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
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