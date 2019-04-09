إصابة شرطيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي كركوك.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، واستهدفت سيارة مدنية
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