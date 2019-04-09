افتتاح فندق "هيلتون جاردن إن الجبيل" الجديد في المركز التجارى بالسعودية

تم افتتاح فندق "هيلتون جاردن إن الجبيل" الجديد في المركز التجاري بالمملكة العربية السعودية في الجبيل، الدمام.

وينضم بذلك الفندق الجديدالذي يتكون من 133 غرفة إلى سلسلة فنادق "هيلتون جاردن إن" الثلاثة الموجودة في المملكة.

وتمثل شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية المستشار والمصمم الرئيسي للمنشأة الجديدة التي تُعد ايقونة تجسد أحدث مفاهيم الضيافة في قلب منطقة الجبيل، التي هي بمثابة المركز الصناعي للمملكة العربية السعودية.

ويمنح الفندق بتصميمه المعماري والهندسي الحديث أبعادا بصرية غير مسبوقة لهذه المدينة الناشئة، حيث يقع على كورنيش الجبيل بالقرب من ميناء الجبيل التجاري، ويتمتع بموقع ملائم بين مطار الملك فهد بالدمام والهيئة الملكية للجبيل والمدينة الصناعية.

يقول عمار الأعسم، المدير التنفيذي لشركة ديوان للاستشارات الهندسية: "يمثل الانتهاء من هيلتون جاردن إن الجبيل لحظة مهمة في تحول هذه المنطقة. فالتصميم المعماري المعاصر للفندق يعكس روح ما يحيط به من مدينة متنامية ومتطورة

باستمرار."

وتعد الجبيل، التي كانت ذات يوم مجرد قرية صيد بسيطة، أكبر مدينة صناعية في العالم، كما أن بها مقر شركة سابك، التي هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق والأوسط ورابع أكبر شركة من نوعها في العالم.

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ويتيح موقع "هيلتون جاردن إن الجبيل" إمكانية الوصول بسهولة إلى عددمن الشركات الرئيسية العاملة في المنطقة، بما في ذلك شركات سابك،صدارة للكيماويات، بتروكيميا، معادن، وميناء الملك فهد الصناعي، داو للكيماويات، اكسون، توتال، شلومبرجير، سايبم-سنامبروجيتي، هاليبرتون وبيكر هيوز.

يقول الاعسم: "لقد أنشأنا بالفعل قاعدة عمل قوية في المملكة العربية السعودية، التي باتت تمثل سوقا مهمة حققت فيها الشركة معدلات نمو جيدة خلال الـ 12 عامًا الماضية."

ويضيف: "تمثل مشاريعنا في المملكة معيارًا للتطورات المستقبلية في المنطقة. نحن الآن متحمسون

أكثر تجاه الرؤية السعودية 2030 التي نعتزم أن نكون جزءً منها عبر تعزيز وتوطيد وجودنا في المملكة كشركة رائدة في مجال الهندسة المعمارية."

يقع الفندق المكون من ثمانية طوابق في شارع الملك فيصل الشرقي، ويضم 133 غرفة ذات مساحات كبيرة وبهو يطل على الخليج العربي وغرف اجتماعات حديثة (نجلاء ودلال)؛ واستراحة بانوراما (للسيدات)؛وحوض سباحة خلاب بإطلالة رائعة على مياه الخليج؛ وصالات رياضية منفصلة للسيدات والرجال وخدمة إنترنت عالية السرعة.

يُعد "هيلتون جاردن إن الجبيل" علامة بارزة في بلوغ مرحلة حاسمة فيخطة النمو الطموحة لشركة ديوان بالمملكة العربية السعودية والتي تنفذها الشركة من خلال المشاريع الكبرى الأخرى في المنطقة بما في ذلك برج “ايه كيه اتش" المكون من 43 طابقًا والذي اكتمل مؤخرًا في الدمام، برج الرزيزا الواقع على طريق الخبر الدمام السريع، وفندق ميلينيوم بلاسالرياض، وفنادق بارك إن ومراكز لايف ستايل، في كل من الدمام والرياض.

وتماشياً مع مبادرات "جو جرين" التي أطلقتها شركة ديوان للاستشارات الهندسية، أعلنت سلسلة فنادق هيلتون مؤخرًا أنها تتعاون مع منظمة "كلين ذا وورلد"Clean the World ، وهي منظمة تجمع وحداتالصابون المستعمل من الفنادق وتقوم بتذويبه وتطهيره، وتنتج منه عبوات صابون جديدة تمامًا للفئات المحتاجة.