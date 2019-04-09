مقتل 25 من الحوثيين جراء غارات للتحالف فى اليمن

لقي 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز مصرعهم، وجرح 12 آخرون في قصف لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدف تعزيزات للميليشيات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر ميداني - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، شن غارتين على تعزيزات عسكرية للحوثيين، وتم استهداف طاقمين وعربة Bmb، أثناء تواجدهم بقرية نجد القرين غرب منطقة يعيس بمريس.
وأوضح المصدر أن 25 حوثيًا قتلوا بينهم
وأفاد شهود عيان بأن ثلاثة أطقم للحوثيين وصلت إلى المركز الصحي بمدينة دمت قادمة من اتجاه جبهة مريس وعلى متنها جثث قتلى للحوثيين.
وفي مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، لقي ما لا يقل عن ثمانية من
وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لعدد من العناصر الانقلابية كانوا يتخفون في أحد الجروف الجبلية الواقعة فوق تبة القرن القريبة من مركز مديرية كتاف.
وأفاد أن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المجموعة الحوثية.
وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت خلال الأيام الماضية في مديرية كتاف سلسلة غارات جوية مكثفة أسفرت عن سقوط وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير وحرق الكثير من الآليات والعربات القتالية.
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