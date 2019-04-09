أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

ارسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء، والذي أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الشرطة وعدد آخر من المدنيين وإصابة بعض المدنيين.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية -

عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الآبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيق، ووقوفها إلى جانب البلد الشقيق وتأييدها كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.



وجدد أمير الكويت موقف بلاده

الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ووقوفها مع المجتمع الدولي لتجفيف منابعه والقضاء عليه، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا الحادث الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.