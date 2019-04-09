المسماري: نتصدى لمشروع الجماعات الليبية المقاتلة والإخوان وقطر وتركيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إننا نتصدى لمشروع الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان وقطر وتركيا ، موضحا في الوقت ذاته أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يقدم الدعم لعناصر إرهابية بطرابلس وذلك بعد

الهجوم الذي وقع في منطقة الجفرة جنوبي البلاد.

وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء اليوم ، أنه تم القضاء على 4

إرهابيين في الجفرة ، فيما عرض صورا للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال المعارك .وأكد أن اجتماع الجماعات الإرهابية في مدينة سرت للتخطيط للهجوم على منطقة الهلال النفطي، لافتاً إلى أن الجيش الليبي استولى على عدد كبير من المركبات والدبابات والذخيرة من الإرهابيين في طرابلس.