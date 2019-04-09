مصادرة 14 آلية مسلحة تابعة للمليشيات في طرابلس

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، مصادرة 14 آلية مسلحة تابعة للمليشيات المسلحة في طرابلس، والقبض على أحد المقاتلين بالعاصمة طرابلس.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الليبية - أن قوات الجيش صادرت 14 آلية مسلحةوأسرت عددا من المليشيات في العاصمة طرابلس، مضيفة أنه تم القبض على أحد المقاتلين التابعين لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي في ساحة القتال بالعاصمة طرابلس.
وأشار البيان إلى تقدم قوات الجيش بخطى ثابتة
وجددت شعبة الإعلام الحربي التأكيد على دعوة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للمسلحين بإلقاء السلاح والتزام بيوتهم حتى لا يقعوا في قبضة قوات الجيش، مشددة على أن قوات الجيش تتواجد في طرابلس من أجل حماية المدنيين واستعادتها وتخليصها من المليشيات الإرهابية المسلحة.
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